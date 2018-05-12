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أخبار محلية - سياسية

المؤتمر الشعبي يقيم منتدي سياسيا بعنوان الدولة السودانية وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل

التاريخ : 12-05-2018 - 08:18:00 صباحاً
الخرطوم 12-5-2018(سونا) تقيم الأمانة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي شعبه البحوث والدراسات منتدى سياسيا تحت عنوان "الدولة السودانية تحديات الحاضر وآفاق المستقبل "وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم غد الأحد بالمركز العام للحزب بضاحية بري بالخرطوم .
ويتحدث في المنتدى كل من الأمين العام للحزب الدكتورعلي الحاج ودكتور ابراهيم الأمين نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي والاستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حزب الاصلاح الان والاكاديمي بروفسيور الطيب زين العابدين .
والدعوة موجهة لكل وسائل الإعلام المسموعة والمرئيه والمقروءة .
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