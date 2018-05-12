والي كسلا يؤكدعلي ضرورة التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهازين التشريعي والتنفيذي

كسلا 12-5-2018(سونا)

أكد والي كسلا الاستاذ آدم جماع علي ضرورة التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهازين التشريعي والتنفيذي والاتفاق حول مصالح المواطنين والاهتمام بمعاش الناس خاصه فيما يلي الجانب الاجتماعي مشيرا الي أن الوفاق الوطني يضع مصلحة البلاد والمصلحة العامة في المقدمة .

وطالب الوالي لدي مخاطبته اليوم الدورة التدريبية لأعضاء المجالس التشريعية المحلية بولاية كسلا المنفذة عبر مركز الخرطوم للتدريب وتنمية الموارد البشرية طالب أعضاء المجالس بالمحليات بان تكون عونا للجهاز التنفيذي في محاربة المهددات الأمنية والمجتمعية خاصة التهريب بأشكاله المختلفة ومتابعتها مؤكدا دور حكومة الوفاق الوطني في وضع مصلحة البلاد والمصلحة العامة في المقدمة والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأكد الوالي علي أهمية التدريب في تجويد أداء أعضاء المجالس المحلية مشيدا بدور رئيس الجمهورية الذي دفع بعدد من ألوان الطيف السياسي من خلال الحوار الوطني ليشكلوا وجودا في المجالس المحلية .

وقال إن المجالس المحلية مسئولة من كل الخدمات مستعرضا تجربة الحكم المحلي في السودان وماصاحبها من تحديث وتطوير.

من جانبه اشار رئيس المجلس التشريعي محمد طاهر سليمان بيتاي الي عظم المسئولية الملقاة علي عاتق اعضاء المجالس المحلية مشيرا الي الدور المنتظر من المجالس المحلية في خدمة المجتمع .

وقال إن قيام المجالس جاء بفضل الحوار الوطني مناديا بضرورة الاستفادة من الدورة التدريبية وتقديم المبادرات التي تخدم الولاية والمحليات والاستفادة من الخبرات التراكمية لأعضاء المجالس بالاضافة الي تنزيل برنامج نفرة تنمية الولاية علي مستوي المحليات علاوة علي التفاكر مع المعتمد حول خدمة المحلية بعيدا عن المنازعات .

وأمن احمد عمر عبد الرحيم معتمد محلية همشكوريب انابة عن معتمدي المحلية علي أهمية الدورة التدريبية و دور المجالس المحلية باعتبارها اضافة للعمل التنفيذي وخطوة ايجابية في استكمال حلقات الحكم المحلي الراشد بالولاية داعيا الاعضاء للتعاون مع المحليات في ادارة المحلية وتطوير الموارد وتوجيهها نحو التنمية .

فيما أشار الاستاذ عمر جماع ممثل مركز الخرطوم للتدريب وتنمية الموارد البشرية الي أن قيام الدورة التدريبية يؤكد اهتمام الولاية بتطوير الحكم المحلي والحرص علي المشاركة الشعبية في عمل المحليات مؤكدا حرص المركز على تقديم برامج عبر خبراء ومختصين في عدد من المحاور التي يحتاج اليها الاعضاء في بداية عملهم تشمل العلاقة بين الاجهزة المختلفة والمجلس مع المحلية والمشاركة الشعبية والحكم الراشد مشيرا الي اهمية تثقيف الاعضاء بالقوانين وقيام دورات تدريبية متخصصة لتهيئة سبل العمل للاعضاء بصورة منظمة ، فيما اوضح مدير الحكم المحلي بالولاية محمد موسي عبد الرحمن ان الدورة التدريبية جاءت يمبادرة وتوجيه من والي الولاية لاهمية تدريب الاعضاء قبل ممارسة واجباتهم ومعرفة الجوانب القانوينة والنظم الاجرائية مشيرا الي ان الحكم المحلي يعتبر الاساس لبناء الدولة داعيا الي تقوية العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي علي مستوي المحليات للوصول الي نتائج ايجابية تحقق التنمية للمحلية والمواطن .

