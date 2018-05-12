أحزاب الوحدة الوطنية: من المتوقع اعتماد الدستور الجديد نظام الحكم الفيدرالي

الخرطوم 12-5-2018(سونا) - توقع مجلس أحزاب الوحدة الوطنية أن يعتمد الدستور الجديد، نظام الحكم الفيدرالي دون اللجوء إلى نظام الحكم الإقليمي.

وأبان الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ستحظى باهتمام خاص في الدستور الجديد من ناحية التمييز الإيجابي المرتبط بتوسيع دائرة التنمية الشاملة والإنتاج والعودة الطوعية للمواطنين إلى مناطقهم.

وقال إن ابتدار الحوار التفاكري حول الدستور الجديد تحت رعاية رئاسة الجمهورية يمثل ضمانا للحقوق العامة للمواطنين المتمثلة في الحريات الأساسية ومعاش الناس.

وأضاف أن البلاد ستشهد حراكاً وطنيا قوميا جامعا فيما يلي الوضع التشريعي والقانوني ووضع مؤشرات حقيقية في مشروعات التنمية في البلاد، إلى جانب تحريك الشراكات الإقليمية والدولية والمحلية فيما يلي الوضع الاقتصادي وإقرار السلام في السودان.