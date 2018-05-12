رئيس حزب الوطن يؤكد أن النيل الأزرق نموذج في الأمن والاستقرار

الدمازين 12-5-2018( سونا) - أكد اللواء ركن م عمران يحيى يونس رئيس حزب الوطن وزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي أن ولاية النيل الأزرق تعد نموذجا للأمن والاستقرار، داعيا إلى التوافق السياسي والتراضي حول القضايا الوطنية والممارسة السياسية بكل ديمقراطية..

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم فاتحة أعمال المؤتمر الثاني لحزب الوطن بالولاية بمشاركة عدد من قيادات الأحزاب السياسية.

وقال عمران إن حزبه يقوم على مرتكزات أبرزها المواطنة وهي الأصل الذي تبنى عليه الحقوق والوجبات.

وأوضح أن الانصمام لعضوية الحزب متاح للجميع، مبينا أن العدل أساس الحكم في القضايا وليس هنالك أحد أعلى من القانون والمحاسبة .

وطالب عمران بالمزيد من الحريات الصحفية وإبداء الرأي بأعتبارها سلطة رابعة وعين تكشف نقاط الضعف والخلل دون قيود تعيقها عن ممارسة دورها الرقابي .

و ناشد عمران حملة السلاح العودة إلى حضن الوطن والانخراط في عملية السلام وإيقاف الحرب التي أقعدت البلاد عن ركب التقدم والازدهار .



