وزير الخارجية بالإنابة يلتقي بالسفير القطري بالخرطوم

الخرطوم 12-5-2018 م (سونا) - التقى السيد وزير الخارجية بالإنابة السفير محمد عبد الله إدريس ، بمكتبه بديوان الوزارة، اليوم، بسفير دولة قطر الشقيقة لدى السودان سعادة السفير راشد النعيمي الذي سلم رسالةً خطيةً موجهة إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير من شقيقه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، ونقل السفير القطري تحيات سمو أمير قطر إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية ، وتحيات الشعب القطري إلى الشعب السوداني، متمنياً له الرخاء والنمو والازدهار .

وتطرق اللقاء لأوجه التعاون الثنائي بين السودان وقطر و جهود دولة قطر في دعم وتنمية ولايات دارفور ، وأوضح السفير القطري أن دولة قطر ستفتتح عشرة مراكز خدمية بولايات دارفور تقدر قيمتها بسبعين مليون دولار أمريكي ، بواقع مركزين بكل ولاية ، ومن المنتظر الاحتفال بافتتاح هذه المراكز خلال الأشهر القليلة المقبلة .

من جانبه شكر السيد الوزير بالإنابة دولة قطر الشقيقة على مواقفها الداعمة، مؤكداً أهمية التواصل بين قيادتي البلدين في ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات .