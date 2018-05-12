الحركة الإسلامية بالقضارف تنظم الملتقى التنظيمي الأول للعام 2018 م

القضارف 12-5-2018 م (سونا) - نظمت أمانة الاتصال التنظيمي بالحركة الإسلامية بولاية القضارف بمباني محلية القلابات الشرقية، اليوم، الملتقى التنظيمي الأول للعام 2018م تحت شعار( فإذا فرغت فانصب)، بحضور الشيخ نصرالدين دفع الله نائب أمين الحركة الإسلامية بالولاية .

وأشاد نائب أمين الحركة الإسلامية بالولاية بالحراك الذي ظلت تقدمه الحركة في كل المجالات الدعوية والخدمية وخاصة الإسناد الأكاديمي لطلاب وطالبات الشهادة السودانية.

ورحب أمين الحركة الإسلامية بالمحلية الشيخ عبد الرحمن حسن بحضور وفد الحركة الإسلامية بالولاية للملتقى، مشيرا إلى أنه يجيء تجويدا للعمل التنظيمي للحركة واستنهاضا لهمم قواعد الحركة للدفع بالبرامج الاجتماعية والدعوية التي تخدم المجتمع .