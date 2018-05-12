الملتقى التنظيمي لأمانة الشمال بالوطني يختتم أعماله

مروي 12-5-2018 م ( سونا ) اختتم الملتقى التنظيمي لأمانة الشمال بحزب المؤتمر الوطني، الذي انعقد بقاعة مدينة سد مروي السكنية، اليوم، تحت شعار الريادة التنظيمية ركيزة النهضة الإنتاجية، أعماله وأصدر بيانه الختامي، بحضور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشئون الحزبية د.فيصل حسن إبراهيم ورئيس الحزب بالولاية مهندس علي عوض محمد موسى ورئيس الشورى القومي الأستاذ عثمان يوسف كبر .

وأكد نائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية مضي الحزب في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والشروع في إعداد الدستور الدائم للبلاد بتوافق كافة القوى السياسية لتحقيق السلام المستدام.

وأوصى الملتقى في بيانه الختامي بضرورة إنفاذ قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية.

استعدادا لانتخابات 2020.م