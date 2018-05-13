نائب رئيس الوطني بشرق دارفور يؤكد دعمه لقطاع الطلاب بالولاية

الضعين 13-5-2018م (سونا)- أكد الأستاذ إبراهيم علي حامد نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية شرق دارفور وقوفه و دعمه لقطاع الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارته لدار الطلاب والتي رافقه خلالها الشيخ بلال عبد الله إبراهيم، أمين الحركة الإسلامية والأستاذ عبود محمد سالم. رئيس القطاع الفئوي والأستاذ متوكل أبكر أمين الشباب والأستاذ إسماعيل جمعون أمين المعلومات والأستاذ عادل عركي أمين الطلاب والأستاذ نزار أبوبكر محمد، أمين الإعلام بالحزب، وقفوا على سير العمل في مباني الأمانة .

وأشاد السيد نائب رئيس حزب المؤتمر بالدور الكبير الذي يقوم به الطلاب في كافة المجالات الدعوية والتربوية لإعداد قيادات طلابية تستطيع قيادة المبادرات التي تخاطب قضايا المجتمع ودعم الحزب والحكومة بقيادات مدركة ومعدة للمرحلة القادمة

كما استمع لتقرير مفصل عن سير عمل البناء من الأستاذ العركي بكل مراحله، ووعد سيادته بتذليل كافة الصعوبات حتى يكتمل هذا الصرح العظيم

وعلى ذات الصعيد وقف سيادته على سير العمل بدار الحزب بشارع المطار والذي شارف على الانتهاء حيث أكد الأستاذ حامد أن كل الترتيبات اكتملت من أثاثات و معدات مكتبية ولم يتبق إلا القليل وسوف تكتمل الترتيبات في الأسابع القادمة.

