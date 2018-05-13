رئيس مجلس الوزراء يدعو إلى تكامل الجهود لتعزيز قيم البذل و الإنفاق خلال شهر رمضان

الخرطوم في 13- 5 -2018 م (سونا)- دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح إلى تكامل الجهدين الرسمي والشعبي وحشد الطاقات لتعزيز قيم البذل والإنفاق خلال شهر رمضان الكريم .

وحيا النائب الأول لدى ترؤسه اليوم بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العُليا لبرنامج شهر رمضان المعظم كافة المؤسسات الداعمة والمساهمة في برامج الشهر الفضيل.

و استعرض الاجتماع خطة لجنة البرامج، قدمتها رئيسة اللجنة وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية الأستاذة/ مشاعر الدولب، موضحة أن الخطة تضمنت محاور فرحة الصائم، وبرنامج تفقد الأسر المتعففة، وإطلاق سراح الغارمين من نزلاء السجون، فضلاً عن نفرة الخلاوى ودعم القوافل الدعوية، وشراكات ديوان الزكاة مع المؤسسات والمنظمات.

و تناول الاجتماع خطة لجنة القوافل الدعوية الرمضانية قدمها رئيس اللجنة وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف د. أحمد عبد الجليل الكاروري، موضحاً أن الخطة تستهدف تنفيذ (120) قافلة دعوية تغطي كافة ولايات السودان بالتركيز على المحليات الطرفية.

و استمع الاجتماع إلى خطتي لجنتي الموارد والإعلام قدمهما وزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ/ جمال محمود ووزير الدولة بوزارة الإعلام الأستاذ/ ياسر يوسف اطمأن خلالهما على توفر الموارد المالية للمنظمات والمؤسسات لتمكينها من القيام بدورها تجاه المجتمع، والتبشير والتسويق لبرامج شهر رمضان المعظم بلجانه المختلفة.



