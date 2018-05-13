والي غرب كردفان يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية

الفولة 13-5-2018 م (سونا) - رأس الدكتور أبو القاسم الأمين بركة والي ولاية غرب كردفان، اليوم، برئاسة الشرطة بالفولة اجتماع لجنة أمن الولاية .

وقال الوالي في تصريح لـ(سونا) إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الأمنية ، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية بكل محليات الولاية، مشيرا إلى أن عملية جمع السلاح أسهمت بشكل كبير في الاستقرار الأمني والحد من الجريمة .

وأوضح بركة أن الاجتماع اطمأن كذلك على انسياب حركة الوقود بالولاية، مشيدا في هذا الصدد بصبر المواطنين وتحملهم لعملية شح الوقود ، مبينا أن الأجهزة الأمنية قريبة من المواطن ومطمئنة على حجم الوقود الذي يصل الولاية.

واشار إلى استمرار حركة ناقلات الوقود من المركز لكل المحليات من أجل تمكين المواطن من أداء حاجاته، وقال ( خرجنا من الأيام الصعبة والوضع مطمئن أكتر من ما مضى ) .

من جهته قال اللواء شرطة الصادق علي إبراهيم مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الأمن إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ست عربات محملة بالوقود والسلع الغذائية الاستراتيجية مهربة في الحدود بمحلية الميرم ، وقال إن قيادة الولاية والأجهزة الأمنية والعدلية وقفت على العربات والمواد المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها .

وأوضح أن ضبط عمليات التهريب بالولاية يؤكد انتشار الأجهزة الأمنية وقيامها بدورها على الوجه الأكمل ، مؤكدا أنه لا تهاون مع من يعمل على تخريب الاقتصاد وخلق الأزمات، وقال ستظل الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى عين ساهرة لمنع الجريمة وحفظ حقوق المواطنين وممتلكات الدولة .









