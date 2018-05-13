نائب والي غرب دارفور يؤكد ان الولاية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا

الجنينه 13-5-2018م (موفد سونا) - أكد الأستاذ محمد إبراهيم شرف الدين نائب والي غرب دارفور وزير الشؤون الاجتماعية أن الولاية تشهد استقرارا أمنيا كبيرا، مشيرا الى أن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين التي انتظمت الولاية نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته حملة جمع السلاح والعربات غير المقننة.

وأعلن شرف الدين في تصريح لـ(سونا) اكتمال كافة الترتيبات لتدشين مشروعات العمل الصيفي الذي ينظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين بحاضرة غرب دارفور؛ الجنينة صباح غد الاثنين .

وقال شرف الدين إن مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن ابراهيم سيشرف تدشين مشروعات العمل الصيفي ويفتتح نماذج من المشروعات التي نفذها الاتحاد العام، وسيشهد ختام مؤتمر المرأة وعددا من الفعاليات.

وابان نائب الوالي اتخاذ حكومة الولاية لعدد من التدابير لمنع تهريب الوقود، في وقت أكد فيه توفر الوقود بالولاية، مشيدا بتجربة القوات المشتركة السودانية التشادية التي أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار في الحدود بين البلدين، مبينا أنها ساهمت في حسم تجارة المخدرات وتهريب السلاح والعربات غير المقننة على الحدود .



