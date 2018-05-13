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أخبار محلية - سياسية

لجنة التشريع والحكم المحلى بتشريعي الخرطوم تطلع على الترتيبات والتدابير الأمنية بمحلية جبل أولياء

التاريخ : 13-05-2018 - 07:52:00 مساءً
الخرطوم 13-5-2018م (سونا) - اطلعت لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم برئاسة الأستاذة ستنا آدم يحيى رئيس اللجنة؛ على الترتيبات والتدابير الأمنية وأوضاع حقوق الإنسان بمحلية جبل أولياء، واطمأنت على أوضاع حقوق الإنسان بمراكز انتظار اللاجئين بالمحلية.
وثمنت ستنا - خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة مع معتمد جبل أولياء العميد شرطة د . ابوعبيدة العراقي؛ اليوم ؛ بمباني المحلية - الجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذى بمحلية جبل أولياء ولجنة أمن المحلية من أجل المحافظة على استقرار وأمن مواطني المحلية، داعية إلى تأهيل وتطوير الحراسات ومراعاة حقوق المنتظرين بالحراسات .
وأكد مدير شرطة المحلية العميد شرطة عصام السيد استتباب الأمن بالمحلية والسيطرة التامة على الأحوال الأمنية ومحاربة الظواهر السالبة التى تهدد أمن المحلية من خلال الحملات المكثفة التى يقوم بها الجهاز الشرطي بالمحلية.
و اطمأنت اللجنة - خلال الاجتماع - على استعدادات محلية جبل أولياء لقيام المجلس التشريعي المحلى والترتيبات التى اتخذتها المحلية حيال ذلك.


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