علي الشيخ بشير رئيسا لشوري حزب الوطن بالنيل الازرق‎

الدمازين 13 - 5 - 2018 م ( سونا ) - تم اختيار علي الشيخ بشير - بالإجماع - رئيسا لشوري حزب الوطني بولاية النيل الأزرق، وأجمع أعضاء الحزب في مؤتمرهم الثاني بولاية النيل الأزرق اليوم على إنشاء مجلس شوري للحزب قوامه 75 عضوا.

وأمن المؤتمرون على تجديد الثقة في كل من الأستاذ مختار عثمان جبريل رئيسا للحزب بالولاية والأستاذ، محمد الطاهرعبدالله أميناً عاماً واختيار الأستاذ عبدالفتاح محمد موسى مقررا .

ودعا رئيس الحزب اللواء م عمران يحيى يونس - خلال مخاطبته الأعضاء - الى الالتزام بمبادئ وبرامج وخطط الحزب تحقيقا لاحتياجات ومطالب الشعب والتواصل الاجتماعي مع كل الكيانات السياسية والعمل على تعزيز التعايش السلمي بين مكونات الشعب السودان .





