تشريعي النيل الأزرق يجدد دعمه لاسناد حكومة الولاية ودعم مسير السلام والتنمية

الدمازين 13-5-2018 (سونا) - سلم مجلس تشريعي النيل الأزرق - ممثلآ في هيئة قيادة المجلس برئاسة الاستاذ سراج حمد عطا المنان رئيس المجلس - سلم الأستاذ حسين يس حمد والي الولاية خطاب رد المجلس على خطابه أمام المجلس في فاتحة أعماله .

وثمن الوالي قيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية لتحقيق الغايات التنموية.

وأشاد الوالي بحرص واهتمام أعضاء المجلس على إيجاد المعالجات لكافة المشكلات التي ظلت تثقل كاهل ابناء الولاية، مؤكداً حرص حكومة الولاية على توفيق أوضاع العائدين، وكشف عن مساعٍ مبذولة مع الجارة اثيوبيا لتشجيع العودة الطوعية؛ بجانب التوسع في مشروع شامل ليشمل كافة المحليات، بجانب العمل على حل مشكلات العطش نهائياً وإنزال شعار زيرو عطش على أرض الواقع .

وأكد يس أن المرحلة القادمة ستشهد تدشين 16محطة مياه و إنشاء 10محطات أخرى بإجمالي (26) محطة للمياه.

وأكد رئيس المجلس؛ أن الخطاب كان ضافياً يرضي أشواق وتطلعات الولاية، مشيدا بمجهودات حكومة ولجنة أمن الولاية برئاسة الوالي والتوسع في الدائرة الأمنية وتحقيق الاستقرار والانطلاق في مشروعات إعمار المحليات وتوفير الخدمات، وجدد سراج دعم المجلس وإسناده لحكومة الولاية ودعم مسيرة السلام والتنمية.

