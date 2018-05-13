لجنة التشاور السياسي بين السودان ويوغندا تعقد اجتماعها بالخرطوم

الخرطوم 13-5-2018م (سونا) - انعقدت بمقر وزارة الخارجية اليوم اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان ويوغندا في دورتها الثالثة، حيث ترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم، فيما ترأس الجانب اليوغندي الوكيل الدائم لوزارة الخارجية اليوغندية، السفير باتريك صامويل.

وبحث الجانبان العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتطورات على الصعيد الداخلي في البلدين.

كما تناول الجانبان سبل تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية فضلا عن التنسيق في المواقف الإقليمية والدولية.

واستعرض الجانبان مخرجات زيارة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ليوغندا في نوفمبر الماضي، واتفق الجانبان على انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين في كمبالا في شهر أغسطس القادم.

كما تطرق الجانبان لضرورة التنسيق بين البلدين حيال بعض القضايا محل الإهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.