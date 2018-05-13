وكيل الخارجية يلتقي الوكيل الدائم لوزارة الخارجية اليوغندية

الخرطوم 13-5-2018م (سونا) - التقي وكيل وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، بمكتبه اليوم، السيد باتريك صامويل، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية اليوغندية والوفد المرافق له المشارك في اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وعبر السيد الوكيل عن ترحيبه بالسيد باتريك مثمنا العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين والعلاقات الاخوية التي تجمع بين رئيسى البلدين، مؤكداً عزم الحكومة السودانية على تعزيز هذه العلاقات وتنفيذ كل الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت خلال زيارة فخامة الرئيس البشير الأخيرة لكمبالا.

من جانبه عبر الوكيل الدائم لوزارة الخارجية اليوغندية عن سعادته لزيارة الخرطوم معرباً عن تطلع حكومته لتمتين العلاقات مع السودان في المجالات كافة.