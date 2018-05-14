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اجتماع غير عادي للجامعة العربية الأربعاء لبحث قرار نقل سفارة أمريكا للقدس

التاريخ : 14-05-2018 - 11:27:00 صباحاً
القاهرة -14 -5 - 2018 - (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الاثنين عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي يوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار ”غير القانوني“ لنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس.
وتفتتح الولايات المتحدة رسميا يوم الاثنين سفارتها الجديدة في القدس مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.
وأضافت الوكالة أن الاجتماع جاء بناء على طلب مندوب فلسطين وبالتشاور مع مندوب المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حاليا.
وثار غضب الفلسطينيين من تغيير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة التي التزمت بها الإدارات السابقة والتي كانت تربط بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بإحراز تقدم في جهود السلام.
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