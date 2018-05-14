ممثل والي الجزيرة يدعو أعضاء تشريعي المناقل للتعامل المباشر مع المواطنين

مدني 14-5-2018م (سونا) - دعا الشيخ تاي الله أحمد فضل الله المعتمد برئاسة ولاية الجزيرة ممثل الوالي عضوية مجلس تشريعي محلية المناقل لإحداث حراك فاعل لتكوين مجتمع محلي أنموذج عبر التعامل المباشر مع الجمهور والعمل على دفع وتطوير مشروعات التنمية القائمة.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بالمناقل فاتحة أعمال دورة الانعقاد الأولى للمجلس، مؤكداً رعاية الدولة للحكم المحلي لإحداث التقدم المنشود .

وشدد تاي الله على ضرورة تقوية آليات التنسيق والانسجام مع الأجهزة التنفيذية لتلافي السلبيات والتجرد لضمان استمرار ونجاح تجربة الحكم المحلي.

وأكد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنزول للمواطنين وتلمس قضاياهم الأساسية والاهتمام بمعاش الناس لتحقيق الاستقرار في الخدمات داعياً إلى التكاتف ووحدة الصف ولم الشمل لتقوية الصف الوطني من أجل الارتقاء بالعمل والوصول للغايات المنشودة.

وأكد مضي حكومة الأمل والتحدي بالولاية في تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات.

فيما هنأ المهندس الجيلي مصطفى أحمد معتمد محلية المناقل عضوية المجلس على انعقاد الدورة والتي جاءت إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني للمساهمة في التخطيط والتشريع و الدفع بعجلة التنمية والمشاركة الجماهيرية ممثلة في كل مكونات المجتمع المحلي سياسيآ واقتصادياً و اجتماعياً مبيناً أن نجاح الجهاز التنفيذي هو ثمرة نجاح المجالس التشريعية الرشيدة.

وثمن إسهامات حكومة الأمل والتحدي بقيادة د. محمد طاهر إيلا في تنفيذ مشروعات التنمية التي انتظمت كل مناطق المحلية.

وأشاد بالشفافية والشورى الواسعة التي تم بها اختيار أعضاء المجالس المحلية

وكان المعتمد قد استعرض أداء الجهاز التنفيذي عبر محاور العمل الإداري والمالي التنموي والخدمي والاقتصادي الاجتماعي والشباب و الرياضة والثقافة والإعلام كاشفاً عن التدابير التي تقودها المحلية لتوسيع المواعين الإيرادية .

وكان قد تحدث في مستهل الجلسة الشيخ عبد المنعم أبو ضريرة رئيس المجلس مشيداً بجهود حكومة الولاية في إنفاذ توصيات الحوار الوطني وإنشاء المجالس المحلية شاكراً والي الجزيرة على ثقته في أعضاء المجالس المحلية في دفع عجلة الإعمار والتنمية بالولاية.

