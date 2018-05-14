لجنتا الحقيقة والمصالحة تبحثان سبل تفعيل العمل في ولايات دارفور

الخرطوم 15 - 6 -2018 م ( سونا ) -

بحث اجتماع لجنتي الحقيقة والمصالحة بديوان الحكم الاتحادي برئاسة مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دافور سبل تفعيل عمل اللجان على مستوى ولايات دارفور الخمس وتعزيز السلام وتهيئة البيئة للعودة الطوعية. وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والموضوعات فيما يختص بعمل اللجان.

وأشار الاستاذ مجدي خلف الله إلى أن الاجتماع كان بغرض تفعيل العمل وفق الخطط والمقترحات وتنفيذ مشروعات للجنتي الحقيقة والمصالحة عبر توحيد الجهود وتبادل المعلومات والاتفاق علي تهيئة البيئة للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين.

وتسلم مجدي خلف الله خلال الاجتماع توصيات الورشة التعريفية حول دور مفوضية الحقيقة والعدالة التي عقدت يوم أمس بفندق السلام روتانا بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي.