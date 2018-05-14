البشير يتسلم أوراق اعتماد سفير اندونيسيا الجديد لدى السودان

الخرطوم في 14 -5 -2018 م (سونا) - شدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، على ضرروة تقوية وتطوير العلاقات السودانية الاندونيسية في كافة المجالات خاصة التعاون الاقتصادي .

جاء ذلك لدى تسلمه اليوم أوراق اعتماد سفير اندونيسيا الجديد لدى السودان ، بحضور الدكتور فضل عبد الله وزير رئاسة الجمهورية والسفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية .

وقال السفير الاندونيسي في تصريحات صحفية إن اللقاء تطرق إلى آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هناك مجالات يمكن أن يتكامل فيها البلدان، وأضاف السفير الاندونيسي أن العلاقات السياسية ينبغي أن تطبق فى مجالات أخرى خاصة المجال الاقتصادي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتطوير العلاقات

بين البلدين .



