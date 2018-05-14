البشير يوكد حرص السودان على تعزيز علاقاته مع دول اندونسيا ، بريطانيا ، وروسيا الاتحادية

الخرطوم في 14 -5 -2018 م (سونا) - تسلم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، اليوم، بالقصر الجمهوري، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى السودان ( اندونسيا - بريطانيا -وروسيا الاتحادية )، وأكد رئيس الجمهورية حرص السودان على تعزيز وتطوير علاقاته مع تلك البلدان بما يعزز التعاون المشترك في كافة المجالات، معربا عن تطلع السودان إلى العمل معها جميعا من أجل دفع العلاقات الثنائية.

و قال السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية في تصريحات صحفية إن البشير أشار إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة يتعزز فيها السلام والانفتاح الاقتصادي، مبديا رغبة الحكومة في العمل مع السفراء الجدد لتطوير العلاقات ، مشيرا إلى أن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات وتبادل الزيارات .

إلى ذلك أكد سفير روسيا الاتحادية حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان وخاصة التعاون الاقتصادي، وقال" إنه سيعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات في كافة المجالات".

وعلى ذات الصعيد قال سفير البريطاني ، عرفان صديق إن العلاقات السودانية البريطانية شهدت تطورا وتحسنا مهما خلال الفترة الماضية ، لافتا إلى التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات ، وقال "هناك تعاون واسع وكبير ونأمل في البناء عليه لتطوير العلاقات" .



