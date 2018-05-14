لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام بالمجلس التشريعي بالنيل الأبيض تطلع على أداء وزارة الثقافة والإعلام والسياحة

كوستي في 14 - 5 - 2018م ( سونا ) - عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب والرياضة بمجلس تشريعي النيل الأبيض برئاسة الأستاذ عبد الستار السماني رئيس اللجنة بمبانى وزارة الثقافة بكوستي اليوم اجتماعا مشتركا مع وزارة الثقافة والإعلام والسياحة برئاسة الاستاذ حامد عمر حامد وزير الثقافة والاعلام والسياحة.

وقدم الأستاذ حامد عمر حامد وزير الثقافة والإعلام والسياحة تقريراً عن أداء الوزارة في قطاعات الثقافة والسياحة والاعلام وقال إن الوزارة حظيت بتأسيس عدد من البنيات التحتية في مجال الثقافة مشيرا للانشطة والمشاركات الثقافية للوزارة والاتحادات المهنية والجماعات الثقافية والدرامية.

وفي مجال الإعلام ثمن الوزير الدور الذي تضطلع به اذاعة الولاية ووكالة السودان للأنباء في تغطية انشطة الولاية وفعالياتها المختلفة وقال إن الولاية تسعى لتأسيس فضائية النيل الأبيض لتكمل حلقة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي بالولاية.

من جهته أوضح الأستاذ عبد الستار السماني رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب والرياضة بالمجلس التشريعي أن الهدف من الزيارة يأتي في إطار الدور الرقابي للمجلس التشريعي للوقوف على أداء وزارة الثقافة والإعلام والاستماع لمشاكل ومعوقات العمل والحلول المقترحة لتطوير الاداء. وأشار إلى أن المجلس حريص على أن تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة في خطة العام 2018م وأشار لأهمية الوزارة ودورها الريادي في تفعيل وتحريك العمل الثقافي والاعلامي والاهتمام بالمواقع الاثرية والسياحة والترويج لها.

وطالب أعضاء لجنة التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب والرياضة بتحسين بيئة العمل للعاملين بالوزارة وأشادوا بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها الوزارة رغم شح الامكانيات.

وكان الاجتماع قد استمع لتقارير مفصلة من مديري الإدارات بالوزارة عن أداء إداراتهم والانجازات والمناشط التي تحققت خلال الربع الأول من العام 2018م والمشاكل والمعوقات.