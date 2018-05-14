وزير الدفاع يعبر عن رضا السودان تجاه الأداء المتميز لقوات اليونسفا

الخرطوم 14 - 5 - 2018 م (سونا) -عبر الفريق أول ركن عوض محمد احمد بن عوف وزير الدفاع عن رضا السودان تجاه الأداء المتميز والأدوار المهمة التي تؤديها قوات اليونسفا في ابيي وفق التفويض الممنوح لها من الامم المتحدة في إطار بروتوكول أبيي.

وأكد لدى استقباله بمكتبه صباح اليوم اللواء قبري ادهانا ولد زوقو قائد قوات اليونسفا بمناسبة تسلم مهامه خلفا للقائد السابق الجنرال تسفاي هايلي ميشيل حرص السودان على الوفاء بالتزاماته وإقامة علاقات طبيعية مع دولة جنوب السودان مراعاة لخصوصية العلاقات بين البلدين، وأبدى استعداد وزارته لتقديم كل مساعدة وعون لبعثة اليونسفا حتى تتمكن من اداء مهامها على الوجه الأكمل.

من جانبه عبر قائد قوات اليونسفا عن امتنان البعثة للتعاون الكبير من قبل الحكومة السودانية، والمساعدات التي يجدونها من كل الجهات والمؤسسات ذات الصلة بعمل البعثة.