جسور : المرأة بغرب دارفور لها تاريخ مشرق

الجنينة 14-5-2018م (موفد سونا) - قالت الأستاذة مريم جسور عثمان؛ الأمين العام لاتحاد المرأة السودانية: إن المرأة بغرب دارفور لها تاريخ مشرق من خلال دعم الإنتاج والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الأسري، وحيت شهداء المرأة بغرب دارفور على مر التاريخ.

جاء ذلك لدى مخاطبتها اليوم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور المؤتمر العاشر لاتحاد المرأة تحت شعار (من أجل الوطن نستنهض الهمم لنبلغ القمم)، وقالت إن حكومة ولاية غرب دارفور في اهتمامها بالمرأة من خلال مشاركتها في كل برامجها وتقديم الدعم لها، وأن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن خطط الاتحاد لاختيار هياكل الاتحاد وهو العاشر على مستوى ولايات السودان.

وأضافت أن هذا المؤتمر يأتي في ظل الحوار الذي عبره تحقق الأمن والاستقرار؛ خاصة بولاية غرب دارفور ، كما أن المرحلة التي يمر بها السودان اقتصاديا أثرت سلبا على حياة الناس وحيت جسور تضحيات المرأة وتحملها الصعاب من أجل الاستقرار الأسري، وأشارت للتحديات التي تواجه المجتمع من خلال الغزو الفكري الذي يتطلب تضافر الجهود لمحاربتها.

وبشرت جسور بتنمية قدرات المرأة بالولاية، كما تم الاتفاق بين وزارة الضمان الاجتماعي واتحادات المرأة بزيادة القرض الحسن للمرأة الريفية من 2000 الى 5000 ، كما وعدت بتدريب 15 امرأة تدريبا متقدما في كل ولاية، بالإضافة الى تدريب وتأهيل المرأة الريفية وتمويلها.

وشهد المؤتمر العاشر للمرأة بالولاية الأستاذ الرشيد هارون وزير الدولة برئاسة الجمهورية ونائب والي غرب دارفور وعدد من ممثلي المؤسسات الأخرى وبمشاركة واسعة من المرأة بالولاية.

