رئاسة الجمهورية : علاقة السودان بالسعودية ليست سياسية عارضة وإنما تقوم على المبادئ الإسلامية والإيمانية

الخرطوم 14-5-2018م (سونا) - جدد الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية متانة العلاقات السودانية السعودية، واصفاً إياها بالراسخة والمتجذرة، وتقوم على المبادئ الإسلامية والإيمانية ، نافياً أن تكون سياسية عارضة أو لكسب مصالح دنيوية .

وامتدح حسبو - لدى مخاطبته ظهر اليوم بمباني المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، حفل تدشين مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإفطار الصائمين بالسودان؛ والذي تنفذه الجماعة، امتدح جهود المملكة العربية السعودية الدعوية والخيرية ، ووصف المملكة بأنها " مركز الإيمان للأمة الإسلامية جمعاء " ، وحيَّا مركز الملك سلمان وكل الخيرين والمحسنين، ونقل تحايا فخامة الرئيس عمر البشير لجلالة الملك سلمان وولي عهده .

كما أشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود جماعة أنصار السنة المحمدية الدعوية والخيرية ، وتابع " جماعة أنصار السنة لها دور فاعل ومؤثر في المجتمع السوداني في مجال الدعوة إلى الله وتصحيح العقيدة وإظهار السنة ؛ بجانب العمل الخيري والاجتماعي " .

بدوره أشاد الأستاذ أبوبكر عثمان، وزير الإرشاد والأوقاف بجهود جماعة أنصار السنة المحمدية في العمل الدعوي والخيري والاجتماعي، مؤكدا على تنسيق الجهود بين الوزارة وكافة الجماعات الإسلامية في شتى المجالات؛ لاسيما في شهر رمضان المعظم ، وامتدح جهود المملكة العربية تجاه المسلمين وغير المسلمين من كافة الدول .

من جهته؛ عبَّر سعادة علي بن حسن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم عن توجيه الملك سلمان وولي عهده للاهتمام بالسودان وشعبه والوقوف معه في كل المجالات، كاشفاً عن استمرار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية لأهل السودان ، وقال إن هذه المساعدات تأتي من منطلق الدين الحنيف والعلاقات الأخوية بين شعبي البلدين وقيادتها .

