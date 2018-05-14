وزير الخارجية بالإنابة يشارك في الجولة الدبلوماسية المكوكية لدول الإيقاد

الخرطوم 14- 5- 2018 م (سونا) - شارك وزير الخارجية بالإنابة السفير محمد عبد الله إدريس في الجولة الدبلوماسية المكوكية للمجلس الوزاري للإيقاد التي انطلقت إلى جنوب أفريقيا، وضمت إلى جانبه وزراء الدولة بالخارجية في كل من إثيوبيا، كينيا والصومال.

والتقى الوفد؛ اليوم؛ خلال الزيارة بنائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا السيدة رجينا ماهولي، وتداول معها حول ما يمكن أن تقوم به بلادها لتحقيق التسوية السياسية بجنوب السودان في إطار دورها في دعم السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.

وقدم لها أعضاء المجلس الوزاري إحاطة شاملة حول ما توصلت إليه الجولتان السابقتان لمنتدى تنشيط اتفاق السلام بجنوب السودان ، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد الجولة الثالثة من المنتدى بأديس أبابا في السابع عشر من مايو الجاري.

وسيلتقي أعضاء المجلس الوزاري صباح غد د. رياك مشار زعيم الحركة الشعبية في المعارضة للتشاور معه حول مسار تحقيق السلام بجنوب السودان بما يفضي إلى الانخراط الإيجابي لمجموعته في عملية تنشيط اتفاقية السلام، الى جانب التفاكر معه حول اختيار مكان إقامته خلال الفترة القادمة؛ تنفيذا لمخرجات الدورة غير العادية رقم(61) للمجلس الوزاري للإيقاد التي قضت بمغادرته جنوب أفريقيا إلى دولة أخري خارج النطاق الإقليمي للإيقاد.