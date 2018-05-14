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مراسيم جمهورية قضت بتعديل فى حكومة الوفاق الوطني

أخبار محلية - سياسية

مراسيم جمهورية قضت بتعديل فى حكومة الوفاق الوطني

التاريخ : 14-05-2018 - 07:50:00 مساءً
الخرطوم فى 14-5-2018 (سونا) - اصدر رئيس الجمهورية المشير عمرحسن احمد البشير اليوم مراسيم جمهورية قضت بتعديل فى حكومة الوفاق الوطني و شمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين ، ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات

ونص المرسوم الجمهوري تعيين الاتية اسماؤهم وزراء للوزارات المبينة قرين كل منهم :

1/ السيد مهندس ابراهيم محمود حامد / وزارة الداخلية

2/ السيد /د. الدريري محمد احمد احمد الدخيري /وزارة الخارجية

3/ السيد الدكتور محمد احمد سالم / وزارة العدل

4/ السيد بروفسير عبد الله سليمان عبد الله سليمان / وزارة الزراعة والغابات

5/ السيد/ المهندس ازهري عبد القادر عبد الله / وزارة النفط والغاز

6/ السيد الدكتور / ابو البشر عبد الرحمن يوسف / وزارة الشباب والرياضة

7/ السيد بروفسير هاشم على محمد سالم وزير برئاسة مجلس الوزراء

كما اصدر سيادته مرسوما جمهوريا قضى بتعيين السادة الاتية اسماءهم ولاة الولايات المبينة قرين كل منهم


/ السيد /ابوالقاسم الامين بركة/ ولاية النيل الابيض

السيد / الدكتور عبد الكريم موسي عبد الكريم /ولاية سنار

السيد /خالد حسين محمد عمر/ ولاية النيل الازرق

السيد/ ياسر يوسف ابراهيم /الولاية الشمالية

السيد/ فريق احمد ابراهيم على مفضل / ولاية جنوب كردفان


السيد/ الشريف محمد عباد سموح /ولاية شمال دارفور

السيد/ حسين يسن حمد ابوسراول / ولاية غرب دارفور

السيد محمد احمد جاد السيد محمد/ وسط دارفور

كما اصدر سيادته مرسوما جمهوريا قضي بتعيين السادة الاتية اسماءهم وزراء دولة للوزارات المبينة قرين كل منهم

1/ السيد/ اسامة فيصل السيد على / وزارة الخارجية

2/ السيدة/ نعمات عمر الحويرص / وزارة العدل

3/ السيد/ الصادق بخيت الفقيه/ وزارة الاعلام

4/ السيد طارق على حسن شلبي / وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

5/ السيد /الفريق اسامة مختار النور فضل الله / وزارة الاستثمار

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