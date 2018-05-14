الخرطوم فى 14-5-2018 (سونا) - اصدر رئيس الجمهورية المشير عمرحسن احمد البشير اليوم مراسيم جمهورية قضت بتعديل فى حكومة الوفاق الوطني و شمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين ، ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات
ونص المرسوم الجمهوري تعيين الاتية اسماؤهم وزراء للوزارات المبينة قرين كل منهم :
1/ السيد مهندس ابراهيم محمود حامد / وزارة الداخلية
2/ السيد /د. الدريري محمد احمد احمد الدخيري /وزارة الخارجية
3/ السيد الدكتور محمد احمد سالم / وزارة العدل
4/ السيد بروفسير عبد الله سليمان عبد الله سليمان / وزارة الزراعة والغابات
5/ السيد/ المهندس ازهري عبد القادر عبد الله / وزارة النفط والغاز
6/ السيد الدكتور / ابو البشر عبد الرحمن يوسف / وزارة الشباب والرياضة
7/ السيد بروفسير هاشم على محمد سالم وزير برئاسة مجلس الوزراء
كما اصدر سيادته مرسوما جمهوريا قضى بتعيين السادة الاتية اسماءهم ولاة الولايات المبينة قرين كل منهم
/ السيد /ابوالقاسم الامين بركة/ ولاية النيل الابيض
السيد / الدكتور عبد الكريم موسي عبد الكريم /ولاية سنار
السيد /خالد حسين محمد عمر/ ولاية النيل الازرق
السيد/ ياسر يوسف ابراهيم /الولاية الشمالية
السيد/ فريق احمد ابراهيم على مفضل / ولاية جنوب كردفان
السيد/ الشريف محمد عباد سموح /ولاية شمال دارفور
السيد/ حسين يسن حمد ابوسراول / ولاية غرب دارفور
السيد محمد احمد جاد السيد محمد/ وسط دارفور
كما اصدر سيادته مرسوما جمهوريا قضي بتعيين السادة الاتية اسماءهم وزراء دولة للوزارات المبينة قرين كل منهم
1/ السيد/ اسامة فيصل السيد على / وزارة الخارجية
2/ السيدة/ نعمات عمر الحويرص / وزارة العدل
3/ السيد/ الصادق بخيت الفقيه/ وزارة الاعلام
4/ السيد طارق على حسن شلبي / وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي
5/ السيد /الفريق اسامة مختار النور فضل الله / وزارة الاستثمار