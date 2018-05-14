الخرطوم فى 14-5-2018 (سونا) - اصدر رئيس الجمهورية المشير عمرحسن احمد البشير اليوم مراسيم جمهورية قضت بتعديل فى حكومة الوفاق الوطني و شمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين ، ووزراء دولة وبعض ولاة الولايات



ونص المرسوم الجمهوري تعيين الاتية اسماؤهم وزراء للوزارات المبينة قرين كل منهم :



1/ السيد مهندس ابراهيم محمود حامد / وزارة الداخلية



2/ السيد /د. الدريري محمد احمد احمد الدخيري /وزارة الخارجية



3/ السيد الدكتور محمد احمد سالم / وزارة العدل



4/ السيد بروفسير عبد الله سليمان عبد الله سليمان / وزارة الزراعة والغابات



5/ السيد/ المهندس ازهري عبد القادر عبد الله / وزارة النفط والغاز



6/ السيد الدكتور / ابو البشر عبد الرحمن يوسف / وزارة الشباب والرياضة



7/ السيد بروفسير هاشم على محمد سالم وزير برئاسة مجلس الوزراء



كما اصدر سيادته مرسوما جمهوريا قضى بتعيين السادة الاتية اسماءهم ولاة الولايات المبينة قرين كل منهم





/ السيد /ابوالقاسم الامين بركة/ ولاية النيل الابيض



السيد / الدكتور عبد الكريم موسي عبد الكريم /ولاية سنار



السيد /خالد حسين محمد عمر/ ولاية النيل الازرق



السيد/ ياسر يوسف ابراهيم /الولاية الشمالية



السيد/ فريق احمد ابراهيم على مفضل / ولاية جنوب كردفان





السيد/ الشريف محمد عباد سموح /ولاية شمال دارفور



السيد/ حسين يسن حمد ابوسراول / ولاية غرب دارفور



السيد محمد احمد جاد السيد محمد/ وسط دارفور



كما اصدر سيادته مرسوما جمهوريا قضي بتعيين السادة الاتية اسماءهم وزراء دولة للوزارات المبينة قرين كل منهم



1/ السيد/ اسامة فيصل السيد على / وزارة الخارجية



2/ السيدة/ نعمات عمر الحويرص / وزارة العدل



3/ السيد/ الصادق بخيت الفقيه/ وزارة الاعلام



4/ السيد طارق على حسن شلبي / وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي



5/ السيد /الفريق اسامة مختار النور فضل الله / وزارة الاستثمار



