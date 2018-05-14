المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء الوطنية يختتم اعماله وانتخاب السودان في لجنة التسيير الخماسية



إسلام آباد 14-5-2018 (سونا)- انتخب المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء الوطنية في ختام أعماله، 13 - 14 مايو، السودان ضمن خمس دول لتولي إنشاء منتدى دولي لوكالات الأنباء الوطنية واستيعاب وسائل الإعلام الوطنية الاخرى مستقبلا للتنسيق و التعاون و التبادل الاخباري في وجه التحديات الانية و القادمة.

وانعقد المؤتمر الذي شاركت فيه 18 دولة و واحد وعشرون وفدا بدعوة من وكالة الانباء الباكستانية الرسمية لمناقشة التحديات التي تواجه الاعلام الوطني في ظل تنامي دور الاعلام الاجتماعي والحديث وتنسيق الجهود والتعاون في المجال الاعلامي و التدريب وتشجيع التنافس الاحترافي بينها

و شاركت وكالة السودان للانباء على مدى يومين، إلى جانب 21 وكالة أنباء ووسائل إعلام دولية في المؤتمر الذي افتتحته وزيرة الاعلام و واختتمه وزير الدفاع و الخارجية باسلام اباد

وقد تبرعت وكالة الأنباء الباكستانية باحتضان المنتدى، وتقديم كافة التسهيلات

لإنجاح أعماله خلال السنتين الأوليين. ويهدف المنتدى إلى زيادة التنسيق وتبادل المواد الإخبارية والصور والفيديو بين الأعضاء، إلى جانب تقديم الدعم اللوجيستي والتدريبي للعاملين بوسائل الإعلام الأعضاء في المنتدى.

وكان المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء قد انطلق يوم أمس /الأحد/ تحت عنوان "باكستان - الفرص والتحديات الإعلامية - 70 عامًا من الاستقلال"، وافتتحت أعماله السيدة مريم اورنغزيب وزيرة الإعلام والثقافة والتراث في باكستان بمشاركة العديد من ممثلي وكالات الأنباء العربية والإسلامية، إضافة إلى عدد من

الوزراء وكبار الصحفيين وخبراء الإعلام في العالم.

وسلط المؤتمر الضوء على جملة من القضايا الهامة في مجال الإعلام، وتخللته أربع جلسات تناولت: سد الفجوة في وسائل الإعلام الاجتماعية: الأخبار الإيجابية مقابل صحة الأخبار، ودور وكالات الأنباء في العصر الرقمي والمؤسسة المتبادلة، والممر الاقتصادي بين الصين وباكستان: خطوة إلى الأمام للتواصل الاقتصادي، ودور وسائل الإعلام ودور باكستان في السلام العالمي والإقليمي.

