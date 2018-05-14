مجلس الولايات يجيز بيان والي نهر النيل حول الاداء العام للولاية للعام 2017 والخطط والسياسات العامة للعام 2018 م .

الخرطوم 14-5-2018 (سونا) اجاز مجلس الولايات في جلسته اليوم برئاسة الدكتور عمر سليمان آدم رئيس المجلس بيان والي نهر النيل حول الاداء العام للولاية للعام 2017 والخطط والسياسات العامة للعام 2018 م .

واكد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة والى ولاية نهر النيل في بيانه امام المجلس استقرار الأوضاع الأمنية والمالية والسياسية بولايته وحرص حكومته على قيام مجالس تشريعية محلية تقوم بدورها، مضيفاً أنه يجري التشاور لانشاء وزارة للحكم المحلي.

وقال ان صندوق دعم المحليات صادر بقانون فيه قوة وانه ليس للولاية وحكومتها سلطة لتعديل برامج الصندوق الا بموافقة المجلس التشريعي للولاية.

وأوضح أن خطة العام 2018 تستهدف جمع الأسلحة والعربات الغير مقننة وحماية الأرواح والممتلكات والآثار السالبة للتعدين والنزاعات حول الأراضي والخمور والمخدرات والوجود الغير شرعي للأجانب ومكافحة تهجير البشر والتهريب.

وابان ان يكون العام 2018 عاماً لصفرية العطش ومحو الامية والحكومة الورقية والخيار المحلي ومشروعات التهجير ومجموعة الكربكان واكمال الدراسات الفنية للمدينة الرائدة لصادرات اللحوم الحمراء والترويج للتمويل فضلاً عن اكمال مشروعات الطرق والكهرباء والكباري.

واشار الوالي الي المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام 2017 في مجال المياه والطرق والجسور والكهرباء والتربية والتعليم والصحة والسكان والشؤون الاجتماعية والمجال الثقافي والاعلام والاتصالات والخيار المحلي.

واشار الي مساهمة الولاية في الناتج المحلي الإجمالي والقومي، مضيفاً أن الولاية تنتج 60%من انتاج الذهب بالسودان، مبيناً ان مساهمة الولاية في الدخل القومي من الضرائب تبلغ 557.7مليون جنية.

وقال ان الولاية تتلقى من مفوضية تخصيص الإيرادات من المنح الجارية 46.2 مليون جنية ومبلغ 146.8من المنح الرأسمالية.

واوضح ان الولاية نفذت الموجهات الخاصة بترشيد الانفاق الحكومي وتمويل المشروعات ذات العائد المباشر للمواطن

من جانبهم اشاد اعضاء المجلس بالنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها بالولاية والطفرة التي تشهدها في التنمية والاستقرار الامني والسياسي ، مضيفين انها الولاية الانموذج في التنمية، وأشاروا إلى أن اداء الحكومات يقاس بالتنمية ومحاربة الفقر. وطالبوا بتخصيص نسبة من الذهب لمقابلة مشروعات الولاية الخدمية