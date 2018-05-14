اللجنة المكلفة من المجلس الوطني بدراسة خطاب النائب الاول تناقش محور قطاع الحكم والادارة

الخرطوم 14-5-2018 (سونا)- ناقشت اللجنة الطارئة المكلفة من المجلس الوطني بدراسة خطاب النائب الاول لرئيس،الجمهورية رئيس مجلس الوزاء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح الذي قدمه امام المجلس خلال هذه الدورة حول السياسات العامة للدولة وموقف تنفيذ برنامج اصلاح الدولة ، ناقشت خلال اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس دكتور احمد محمد ادم التجاني محور قطاع الحكم والادارة الذي ورد في الخطاب ، بحضور رؤساء لجان المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وعضوية اللجنة ووزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء طارق توفيف .

وامن اعضاء اللجنة على ضرورة تقوية مستويات الحكم وتوحيد الخطاب السياسي والالتزام بالمؤسسية في اطار الحكم الرشيد وبناء دولة مترابطة والالتزام الصارم بتنفيذ القوانين في جميع اجهزة الدولة وتعزيز آليات مكافحة الفساد والاسراع بانشاء المفوضية ووضع آلية لترشيد الانفاق الحكومي وتفعيل دور الاعلام الرسمي للتعريف بالسودان والدفاع عن حقوق الانسان في البلاد ،

واوصى اعضاء اللجنة بدعم القوات النظامية لتعزيز الاستقرار والامن والتركيز على سياسات السلم الاجتماعي وانشاء مفوضية السلام.

من جانبه اكد دكتور التجاني ان النائب الاول لرئيس الجمهوربة بكري حسن صالح سيشهد مطلع الاسبوع المقبل اجتماعات اللجنة ومداولاتها حول السياسات العامة للدولة التي وردت في الخطاب اضافة لموقف تنفيذ برنامج الحوار الوطني .

