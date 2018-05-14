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أخبار محلية - سياسية

البشير يزور خبير المياه الدولي يحي عبدالمجيد للاطمئنان علي صحته

التاريخ : 14-05-2018 - 11:06:00 مساءً
الخرطوم 14-5-2018 م (سونا) قام السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يرافقه البروفيسور ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية مساء اليوم بزيارة للسيد المهندس يحي عبد المجيد خبير المياه الدولي بمنزله بالخوطوم للاطمئنان علي صحته .
وشهدت الزيارة نقاشا مستفيضا حول الري في السودان وتعظيم فوائد مشروعاته واستخدام مياه الري لتوسيع الرقعة الزراعية في البلاد تأسيسا علي البحوث والدراسات التي اجراها الخبير الدولي عبدالمجيد حول مياه الانهار في حوض النيل.
وقد وعد السيد رئيس الجمهورية بتوظيف هذه الدراسات والبحوث لخدمة التنمية الزراعية بالبلاد.
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