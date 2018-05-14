النائب الاول يوكد استقرار الاوضاع في دارفور وولايتي جنوب كرفان والنيل الازرق

الخرطوم 14-5-2018 م (سونا) اكد الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي استقرار الاوضاع في دارفور وولايتي جنوب كرفان والنيل الازرق

واشار سيادته لدي لقائه اليوم بالقصر الجمهوري السيد مارك لو كوك وكيل الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية الي قرار ات التجديد الدوري لوقف اطلاق النار من جانب الحكومة طيلة العامين الماضيين منوها إلي النجاح الذي تحقق في مجال حملة جمع السلاح .

وشدد بكري علي اهمية ودور المجتمع الدولي بصفة عامة والامم المتحدة علي وجه الخصوص لدعم مشروعات الاستقرار وبناء السلام والتنمية والاعمار بعد ان تحول من مرحلة الاغاثة الي مرحلة دعم التنمية

وقال بكري ان حكومة السودان تقوم بما يليها ولكن المسئولية مشتركة مع المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه دعم مشروعات التنمية واعادة الاعمار في هذه المرحلة

من جانبه اطلع وكيل الامين العام للأمم المتحدة الفريق بكري علي اهداف زيارته المتمثلة في تقييم الاوضاع الإنسانية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور علي ضوء ما تحقق من استقرار وعمليات عودة طوعية واسعة .