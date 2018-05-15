المؤتمر الشعبي يتوقع أن يضفي الطاقم الوزاري الجديد الأمل في نفوس الشعب

الخرطوم 15-5-2018(سونا)- توقعت دكتورة سهير احمد صلاح الناطق الرسمي باسم كتله نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني أن يضفى الطاقم الوزاري الجديد الأمل في نفوس الشعب الذي ينتظر حلا للازمات الراهنه التي تمر بها البلاد.

وقالت سهير في تصريح (لسونا) ان المجموعة التي جاءت في التشكيل الجديد مجموعة متمكنة وقوية مردفة بالقول "اذا احسنت التنسيق وعملت بروح الجماعة قطعا ستننجح منادية حكومة الوفاق الوطني بوضع سياسات لحل الضائقة المعيشية و ضرورة تفعيل القانون واهمية أن تعمل علي ضبط السوق وضبط سعر الصرف وزيادة الأنتاج والإنتاجية.

وقالت "الشعب السوداني ينتظر شيئا من حكومة الوفاق الوطني في تغيير الوضع الراهن" .

وعولت سهيرعلي المواطن في محاربة ظواهر الفساد والتبليغ الفوري عن ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف مما يترتب عليها أزمات علي المواطن في المواصلات وغيرها .

