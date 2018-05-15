الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:11:00 AM

أخبار محلية - سياسية

المؤتمر الشعبي يتوقع أن يضفي الطاقم الوزاري الجديد الأمل في نفوس الشعب

التاريخ : 15-05-2018 - 09:52:00 صباحاً
الخرطوم 15-5-2018(سونا)- توقعت دكتورة سهير احمد صلاح الناطق الرسمي باسم كتله نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني أن يضفى الطاقم الوزاري الجديد الأمل في نفوس الشعب الذي ينتظر حلا للازمات الراهنه التي تمر بها البلاد.
وقالت سهير في تصريح (لسونا) ان المجموعة التي جاءت في التشكيل الجديد مجموعة متمكنة وقوية مردفة بالقول "اذا احسنت التنسيق وعملت بروح الجماعة قطعا ستننجح منادية حكومة الوفاق الوطني بوضع سياسات لحل الضائقة المعيشية و ضرورة تفعيل القانون واهمية أن تعمل علي ضبط السوق وضبط سعر الصرف وزيادة الأنتاج والإنتاجية.
وقالت "الشعب السوداني ينتظر شيئا من حكومة الوفاق الوطني في تغيير الوضع الراهن" .
وعولت سهيرعلي المواطن في محاربة ظواهر الفساد والتبليغ الفوري عن ضعاف النفوس الذين يستغلون الظروف مما يترتب عليها أزمات علي المواطن في المواصلات وغيرها .
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء