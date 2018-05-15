آمينه أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني تشيد بدور المرأة بولايات دارفور

الجنينة 15-5-2018م (موفد سونا) - أشادت الأستاذة قمر هباني أمينة أمانة المرأة بالمؤتمر الوطني بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة بولايات دارفور خاصة ، و قالت إن انعقاد ملتقى المرأة قطاع (أ ) الذي يضم ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور الذي استمر لمدة يومين حقق نجاحا باهرا من خلال المشاركة الكبيرة والواسعة لامينات القطاعات والمناطق مشيدة بدور المرأة الفاعل ومشاركتها في كل الفعاليات.

وأضافت قمر لدى مخاطبتها ختام فعاليات الملتقى بمدينة الجنينة ، إن الملتقي جاء تحت شعار (تواصل ، نمو ، تأثر) وبمشاركة وزير الدولة برئاسة الجمهورية الأستاذ الرشيد هارون ووالي ولايه غرب دارفور السابق فضل المولي الهجا وعدد من قيادات المرأة بالمركز والولاية علي رأسهم الاستاذة مريم جسور الأمين العام لاتحاد المرأة السودانية .

وقالت إن من بين فعاليات المهرجان تكريم حافظات القراءن الكريم ضمن دائرة التزكية بالمؤتمر الوطني تحت شعار (ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) ، مشيرة الى أن من أهم توصيات الملتقي تطوير الرؤية المستقبلية للقطاع بالإضافة إلى أن يتم تنفيذ تدريب متخصص لهياكل المرأة وتفعيل التوأمة بين الولايات والعمل في تتفيذ حملة جمع السلاح من اجل تحقيق الاستقرار وإيجاد بيئة للعمل في كل امانات امرأة.

