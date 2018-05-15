د. فيصل يستقبل السفير السعودى لدى الخرطوم

الخرطوم 15-5- 2018م (سونا) - إستقبل مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السفير السعودي لدي السودان علي بن حسن جعفر .

وأوضح السفير السعودي في تصريحات صحفية أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بجانب تعزيز التعاون والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأكد السفير السعودي متانة وأزلية علاقات البلدين والشعبين اللتين تربطهما وشائج الدين والاخوة والثقافة والتراث .

وقال السفير السعودي إنه نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الي رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وتهانيه بمناسبة شهر رمضان المعظم .

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