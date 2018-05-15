الكرملين: قلقون جدا لمقتل عشرات الفلسطينيين ونراقب الوضع عن كثب

موسكو -15 -5 -2018 - رويترز - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء إن موسكو قلقة جدا لمقتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة الاثنين مضيفا أنها تراقب الوضع عن كثب.

وذكر بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أن روسيا تحث دولا خاصة أطراف الرباعية الدولية للوساطة في الشرق الأوسط على تفادي التصرفات التي قد تلهب التوتر في المنطقة.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص عشرات المحتجين الفلسطينيين امس الاثنين إذ أجج افتتاح مقر السفارة الأمريكية في القدس رسميا التوترات خلال مظاهرات بدأت قبل أسابيع.

