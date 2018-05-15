الحزب الحاكم فى الهند يحتفل بنتائج انتخابات المحلية تحت حراسة أمنية

نيودلهى 15- 5 - 2018 م (اليوم السابع - أ ف ب)- احتفل أنصار حزب بهارتيا جاناتا الهندى، اليوم الثلاثاء، بنتائج الانتخابات المحلية التى أقيمت يوم السبت الماضى، وسادت الأجواء الاحتفالية أمام مكتب الحزب فى ولاية بنجالور، وسط حراسة أمنية مشددة، بعدما نشبت اشتباكات عنيفة بسبب الانتخابات، أمس الاثنين، خلفت ورائها 12 قتيلًا.

وكان قتل 12 شخصًا، الاثنين، فى اشتباكات بين مجموعات تتنافس على مقاعد المجلس المحلى فى شرق الهند - حسب ما أعلنت الشرطة - وأطلقت عيارات نارية وأحرقت صناديق اقتراع فى ولاية غرب البنغال.

وقال الضابط فى شرطة الولاية انوج شارما، إن العنف اندلع مع بداية التصويت فى الانتخابات المحلية، وأوضح أنه "تم العثور على قنابل محلية الصنع قرب مراكز اقتراع فى مختلف مناطق بالولاية"، وأشار إلى مقتل 12 شخصا فى الاشتباكات، وإصابة 5 صحفيين أثناء محاولتهم تغطية الأحداث، ومن جهته، حمل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى الهند، مسئولية العنف لحزب مؤتمر ترينامول الحاكم فى غرب البنغال، فيما نشرت السلطات نحو 60 ألفًا من قوات الأمن فى غرب البنغال والولايات المجاورة لضمان حسن سير عملية الاقتراع.

