د. فيصل حسن يؤكد موقف السودان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية

الخرطوم 15-5-2018م (سونا)- أكد مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن ابراهيم موقف السودان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية واستنكاره للجرائم التي يرتكبها الجيش الاسرائيلئ في حق الشعب الفلسطيني.

واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم السفير الفلسطيني بالخرطوم د.سمير عبد الجبار علي آخر التطورات علي الساحة الفلسطينية خاصة المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي يوم امس في حق الشعب الفلسطيني .

واوضح السفير الفلسطيني في تصريحات صحفية انه قدم شرحا لمساعد رئيس الجمهورية حول ملابسات احتفال نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية .

وأكد السفير الفلسطيني رفض فلسطين حكومة وشعبا وأحزابا لنقل السفارة الامريكية التي تمثل بؤرة استيطان جديدة واحتلال امريكي صهيوني للقدس .

وأعرب السفير الفلسطيني عن تقدير حكومة وشعب فلسطين للدعم الكبير والمتواصل من السودان تجاه نضال الشعب الفلسطيني من اجل قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

