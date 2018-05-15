النائب العام يفتتح نيابة محلية الدالي والمزموم بولاية سنار

سنار في15-5-2018م(سونا)- افتتح مولانا عمر أحمد محمد النائب العام مبنى نيابة محلية الدالي والمزموم بولاية سنار بحضور نائب الوالي والأجهزة التشريعية والتنفيذية والعدلية والأمنية.

وأكد النائب العام خلال مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة أن قيام هذا الصرح العدلي المهم يؤكد اهتمام الدولة ببسط العدل عبر انتشار النيابات بكل الولايات والمحليات تقصيرا للظل العدلي مشيرا الى التنسيق والتعاون التام بين الأجهزة العدلية لبسط الأمن وتحقيق العدالة.

وأشار مولانا عمر الى الدور الكبير والمهم الذي تلعبه النيابة بعد انفصالها من وزارة العدل في مرحلة ماقبل المحاكمة باشرافها على التحريات وتمثيل المجتمع في الدعوي الجنائية.

وأكد أن النيابة العامة ساهمت بقدر كبير مع الأجهزة العدلية في عملية جمع السلاح باعتباره أداة من أدوات ارتكاب الجريمة مشيرا الى أهمية وجود نيابة بمحلية الدالي والمزموم لوقوع المحلية على الحدود مع دولة جنوب السودان.



