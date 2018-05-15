حسبو يلتقى وفد النقابة العامة للمهن الطبية والصحية

الخرطوم 15-5-2018م(سونا) -التقى نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم وفد النقابة العامة للمهن الطبية والصحية براسة د. ياسر احمد ابراهيم رئيس النقابة.

واوضح رئيس النقابة في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول مشروعات النقابة المتمثلة في صندوق التكافل الضامن للاخطاء الطبية وصندوق دعم المعاشيين وصندوق ضمان المشروعات المهنية وغير المهنية بجانب مشروع الاسكان والزواج الجماعي.

وابان د. ياسر ان اللقاء بحث سبل توظيف الكوادر الطبية وتقصير فترة الانتظار فيما يتعلق بالامتياز عبر فتح وظائف غير ممولة تساعد على استيعابهم .

واضاف ان نائب رئيس الجمهورية دعا الى وضع تصور لحل قضايا الكوادر الطبية وتصور لدمج المجلس الطبي ومجلس التخصصات الطبية ونقابة المهن الطبية والصحية في مجلس واحد .