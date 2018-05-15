قطاع التنمية الاقتصادية يستمع إلى تقرير حول موقف انسياب المواد البترولية

الخرطوم 15-5-2018م (سونا) - استمع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة مبارك الفاضل المهدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار إلى تقرير حول موقف انسياب المواد البترولية، قدمه وزير الدولة بوزارة النفط والغاز سعد الدين حسين البشري، مؤكدا اكتمال عمليات الصيانة الدورية لمصفاة الخرطوم للبترول وبدء العمل في تمرير الخام، مبينا انفراج أزمة شح الوقود المؤقتة تدريجيا، كما أكد الوزير توفر احتياجات الزراعة من الوقود.

من جهة أخرى استعرض القطاع ، الوثائق الوطنية لوثبة المرأة في آفاق الحوار الوطني قدمه وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية إبراهيم آدم إبراهيم.



