الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية : أدعو الشعب السوداني لفتح أبواب الصدقة والتراحم والتكافل خلال رمضان

الخرطوم 15-5-2018(سونا) - دعا الشيخ / الزبير أحمد الحسن / الامين العام للحركة الاسلامية السودانية في كلمة وجهها اليوم للامة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم جموع الشعب السوداني لفتح أبواب الصدقة والهدية والتراحم والتكافل الاجتماعي وطيب الكلام ولين الجانب وصلة الارحام وإصلاح ذات البين فيما بينهم خلال الشهر الفضيل، مبيناً أن البلاد تمر بظروف استثنائية بشح في الوقود والطاقة وغلاء في الغذاء وأن القيم الحميدة وإشاعتها هي واجب كل داعية وناشط للخير.

كما دعا الشيخ الزبير أحمد الحسن في كلمته لاتخاذ الآية الكريمة (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) شعاراً لشهر رمضان والتواصي بالحق والتناصح بالحسنى والنهي عن المنكر لأئمة المسلمين وعامتهم، .

واكد الامين العام للحركة الاسلامية انه في هذا الشهر الكريم لا يغيب عنهم المسجد الاقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام وأرض فلسطين المغتصبة، مجدداً الدعوة لقادة المسلمين وعامتهم لجمع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والشتات وتنسيق الجهود في العمل النافع للمسلمين وعدم تمكين أعداء الامة من تنفيذ مخططاتهم ضد المسلمين.

