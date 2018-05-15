الزبير أحمد الحسن: المستقبل للصحف الالكترونية

الخرطوم 15-5-2018م (سونا) - أكد الشيخ الزبير أحمد الحسن الامين العام للحركة الاسلامية السودانية أن الصحف الالكترونية هي التي ستسود بمحتواها الرقمي سهل الاستقبال وتحدي الاعلام الالكتروني هو التحدي الماثل الان امام الاجهزة الاعلامية التقليدية مشدداً على ضرورة الاستعداد المناسب بمحتوى رقمي مميز ومناسب.

وقال الشيخ الزبير لدى مخاطبته اليوم حفل تدشين صحيفة (BYANEWS) بالخرطوم التي يصدرها مركز سحرالبيان للخدمات الصحفية والاعلامية يجب ان تتميز الصحيفة بالسبق المبني على إمتلاك ناصية التقنية الحديثة التي تمكن من إرسال الاخبار وإستقبالها من أى مكان بالوسائط الحديثة ومن ثم نشرها.

وأضاف الزبير انه يجب أن تكون صحيفة (BYANEWS) دعوة للحق والخير والجمال ويجب أن تخلق شبكة قوية من المراسلين في كل ولايات السودان.

من جانبه اوضح الدكتور محي الدين تيتاوي رئيس تحرير بيانيوز أن الصحيفة ستسعى للسبق ولكن مع التمسك بالمصداقية والقواعد المهنية ومرجعيات العمل الصحفي ومواثيقه المتعارف عليها.

هذا وتم تدشين صحيفة بيانيوز بحضور الدكتورة مها الشيخ بابكر أمين الاعلام والتوثيق بالحركة الاسلامية رئيس مجلس الادارة المدير العام للصحيفة والدكتور عبدالعظيم عوض الامين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والاستاذ محمد الفاتح نائب رئيس اتحاد الصحفين السودانيين والدكتور إبراهيم الصديق رئيس تحرير صحيفة الصحافة وممثل لقطاع الاعلام بالمؤتمر الوطني وكامل هيئة التحرير والاستاذ أمير عطية المدير التنفيذي لمركز سحر البيان للخدمات الصحفية والاعلامية.

