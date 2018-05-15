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أخبار محلية - سياسية

وزير رئاسة مجلس الوزراء يلتقي الأمين العام لحكومة المغرب

التاريخ : 15-05-2018 - 08:25:00 مساءً
الخرطوم 15-5-2018م (سونا) - التقي وزير رئاسة مجلس الوزراء الاستاذ أحمد سعد عمر لدي زيارته المملكة المغربية بالأمين العام لحكومة المغرب محمد الحجوي ، وقال الأستاذ عثمان حسين عثمان نائب الأمين العام لمجلس الوزراء أن اللقاء تناول تعضيد العلاقات بين البلدين بالتركيز علي تفعيل محضر التعاون الذي تم الإتفاق عليه بين البلدين في العام 2016 وتحويله الي برنامج عمل تنفيذي تفصيلي مبينا ان اللقاء امن على رفع روح التعاون القائمة بين البلدين والتأكيد علي تتويج البرنامج التنفيذي مساء الغد الاربعاء بمجلس الوزراء المغربي.

من جهة أخري التقي وزير رئاسة مجلس الوزراء بسعادة عبد الكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حيث أوضح الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج السفير كرار التهامي أن اللقاء بحث تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات شؤون الهجرة والجوانب التنموية لها لافتا إلى أنه تم الاتفاق على قيام ملتقي سوداني مغربي سنويا يناقش قضايا شؤون الهجرة بين البلدين.
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