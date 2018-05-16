البشير يؤكد حرص الدولة على تحقيق السلام في دارفور



الخرطوم فى 15/5/2018 (سونا)

أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حرص الدولة على تحقيق السلام في دارفور ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات أهل دارفور .

وأكد البشير لدى مخاطبته مساء اليوم بييت الضيافة لقاء الادارة العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور استمرار عملية جمع السلاح لافتا إلى أن السلاح أصبح أساس المشكلة فى دارفور ، وقال إن الحكومة حريصة على توفير كافة الخدمات الضرورية للمواطنين وأنها ستعمل على اختفاء كل المعسكرات

وأعلن البشير عن مباركته لقيام الادارة العامة للنازحين واللاجئين بالولايات مضيفا أن كل مطالب النازحين واللاجئين بالمعسكرات ستجد كل الاهتمام وسنضع برنامجا متكاملا لتنفيذها بالتنسيق مع ولاة الولايات

وقال البشير " سنعمل على إعادة النازحين واللاجئين ونوفر لهم كافة مقومات الحياة الكريمة حتي يعودوا طواعية وداعا إلى نبذ العنف وتناسي الخلافات من أجل مصلحة أبناء دارفور وقال " يجب على أبناء دارفور طرد الشيطان الذى دخل بينهم " لافتا إلى التقاليد الراسخة التى يتمتع بهاء أهل دارفور ، مضيفا سنعمل على إعادة دارفور سيرتها الأولي .

إلى ذلك أكد الدكتور الشيخ إبراهيم السنوسي مساعد رئيس الجمهورية أهمية تحقيق السلام فى دارفور وتحقيق التنمية لافتا إلى أن النازحين يريدون السلام فى السودان وخاصة دارفور لأنهم سئموا الحرب وقال إن الادارة العامة للنازحين واللاجئين بولايات دارفور أصبحت هي لسان حال النازحين وأنهم لا يريدون أن يتحدث أحد باسمهم فى الداخل والخارج .

من جانبهم تحدث عدد من ممثلي النازحين مؤكدين حرصهم على تحقيق السلام وإحداث التنمية داعين إلى مواصلة عملية جمع السلاح والعمل على توفير كافة مقومات الحياة والخدمات لأهل دارفور .



