المكتب القيادى بالمؤتمر الوطني بالجزيرة يفوض الوالي بتشكيل الحكومة الجديدة

-مدني 16-5-2018م (سونا)

استعرض الدكتور محمد طاهر ايلا والى ولاية الجزيرة رئيس حزب المؤتمر الوطنى بالولاية تحديات المرحلة المقبلة فيما يخص إصلاح الدولة بكل شفافية وكشف عن إحداث تغيير شامل بتشكيل حكومة جديدة بروح جديدة و برامج جديدة خلال الأسبوع المقبل بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى بالولاية الذى انعقد مساء أمس برئاسته وأعلن إ يلا أن الإصلاح سيشمل ايضا الحزب إستعداداً للمرحلة المقبلة وذلك تنفيذاً لإصلاح الدولة و مواصلة التنمية وترسيخ مبدأ المؤسسية و الإلتزام باللوائح .

واقر المكتب القيادي بالحزب حل حكومة الولاية واصلاح الحزب وتفويض الدكتور محمد طاهر ايلا والى الولاية ورئيس الحزب بتشكيل الحكومة الجديدة .

وأشاد المكتب القيادى فى الاجتماع بالمجهود الكبير الذي قام به و الي الجزيرة تجاه تنمية الولاية وإهتمامه بمعاش الناس وهموم المواطن معبرين عن شكرهم لرئاسة الجمهورية لإنصافها وإنحيازها لمواطن الجزيرة في تجديد الثقة في والي الجزيرة الدكتور محمد طاهر ايلإ إستكمالاً لبرنامج النهضة والتنمية .

وأشاد المكتب القيادى بدور إتحاد عمال الولاية في برامج تخفيف أعباء المعيشه وسط العاملين من خلال توزيع السكر وقوت العاملين ومحاربة السوق السوداء والوسطاء .

كما ثمن أعضاء المكتب القيادي الجهود التي تبذلها ادارة البترول في حل ازمة الوقود بالولاية .

وإستمع المكتب القيادي فى اجتماعه الى تقرير من الشيخ تاي الله احمد فضل الله نائب رئيس الحزب عن الاداء السياسي .

وكان إيلا قد شدد فى مستهل الاجتماع على ضرورة الإهتمام بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة متناولآ قضية توفير المواد البترولية وأكد على ضرورة الترتيب الإداري الجيد وتوظيف الحصص التي تصل الولاية وتحديد الشركات وذلك لتخفيف الازمة و محاربة الظواهر السالبة .

كما شدد على ضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الصارمة لحسم كل المخالفين و من ثبتت عليهم تجاوزات متعلقة بأزمة الوقود وكل من يتلاعب أو يتهاون بمعاش الناس .

ودعا للتوسع في فتح مراكز البيع المخفض وإفتتاح معرض صنع في السودان لتخفيف أعباء المعيشة وأعلن عن التصديق بثمانية آلاف طن من السكر للولاية داعياً للتواجد و النزول للمواطنين وتلمس قضاياهم وتناول قضايا مشروع الجزيرة .

وأكد على أهمية التحضير المبكر للموسم الزراعي الجديد وتوفير الوقود اللازم وتذليل العقبات التي تواجه الزراعة قاطعآ بأن مشروع الجزيرة قضية محورية اساسية بالنسبة لحكومة الأمل والتحدي.

وأشار ايلا الى ضرورة وضع برامج لشهر رمضان المعظم بإعتباره شهر تراحم وتكاتف ودعوة داعياً لدعم الأسر المتعففة .

كما قدم الوالي تنويرآ عن زيارة وفد السودان لكوريا لما لديها من خبرات والتي حملت بشريات لإنسان الجزيرة بإنشاء منطقة صناعية في النابتي بشرق الجزيرة كما تحدث عن الإستعداد المبكر لفصل الخريف وتشكيل لجان طوارئ الخريف داعيآ للمبادرات وإحداث حراك مجتمعي فاعل .

.