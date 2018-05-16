تشريعي جنوب دارفور يجيز تقرير اداء وزارة الثقافة والإعلام

نيالا 16-5-2018م ( سونا ) - أجاز المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفوربرئاسة الاستاذ صالح عبد الجبار يوسف تقرير أداء وزارة الثقافة والاعلام والسياحة والبيئة للربع الاخير من العام الماضي والربع الاول من 2018م قدمه الوزير المختص الاستاذ عمر سليمان ضحية .

واستعرض الوزير فى تقريره إنجازات وزارته وملامح خطة العام 2018م بنسبة أداء بلغ

(407%) مقارنة بالعام الماضي (48%) .

ولفت عمر سليمان الى ان وزارته قامت بجهد كبير فى تفعيل العمل الثقافي والفني بالمحليات وتشجيع الصناعات الثقافية وتسليط الضؤ على المناطق الاثرية توطئة لانشاء الدليل السياحي الولائي .وقال ان الوزارة تعمل وفق خطة علمية وبرامج ثقافية واعلامية متماشية مع موجهات الخطة الخمسية وتنفيذ برامج اصلاح اجهزة الدولة .

واشار الوزير الى ان ابرز ماتم انجازه خلال الفترة المذكورة المسح الاثري لاثار السلطان على دينار ، فتح مكاتب للثقافة والاعلام لعدد (15) محلية شراكة مع جامعة نيالا ، تدريب متخصص لعدد (150) شخص بفضائية نيالا البحير ، الحصول على الترخيص النهائي لفضائية جنوب دارفور ، تركيب استديوهات الفضائية ، تنظيم نفرات شعبية شملت (15) محلية لدعم الفضائية وتدريب خمس عشر صحفي دورات متقدمة

وقال عمر سليمان ان ابرز التحديات التى تواجههم توفير دعم مالي للانتاج البرامجي للبث التجريبي للفضائية ، توفير دعم شهري للانتاج والتشغيل وايجار القمر للفضائية ،توفير وسائل حركة إضافية للوزارة والفضائية وصيانة متحف جنوب دارفور

واشاد رئيس لجنة الثقافة والاعلام بالمجلس محمد احمد النضيف بما قامت به الوزارة تجاه مجتمع الولاية لافتا الى ان فضائية البحير من إنجازات الوزارة تمثل الوجه المشرق للولاية والسودان .

وأشاد بالتوسع الافقي فى المحليات بفتح خمسة عشر مكتب والبناء المؤسسي الذى تم في الوزارة ، لافتا إلى وجود قفزة في الايرادات المالية للوزارة ارتفعت إلى (407%) من (48%) في العام الماضي ودعا إلى تفعيل دور السياحة بشكل اكبر بعد الاستقرار الامني الذي عم الولاية مشيداً بخطط الوزارة واداراتها بجانب التقدم في اداء ( سونا ) بصورة افضل من السنوات الماضية .

واشار العضو البشرى الظريف الي ان الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم وترقية العمل الثقافي

فيما دعا العضو الحاج النور الي ضرورة دعم فضائية نيالا التي تمثل مكسب كبير للسودان والولاية بجانب دعم الوزير للاضطلاع بدوره في كافة الجوانب مشيداً بالتغطية الاعلامية والصحفية في الولاية من خلال عكس مناشط الولاية .

واشار العضو ابكر التوم ادم الي ان تقارير الاداء فيها تقدم كبير فى مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والبيئة مناشدا برعاية المبدعين وتفعيل قانون الاثار والسياحة والمصنفات الأدبية والحقوق المجاورة فيما قالت العضو خادم الله محمد عبد الرحمن ان اداء الوزارة متميز، مشيرة الى ضرورة الإهتمام ببعض الموروثات التي بدات تندثر .

