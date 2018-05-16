وزراء ووزراء دولة يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية

الخرطوم 16-5-2018م(سونا)- أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بالقصر الجمهوري، اليوم، الوزراء ووزراء الدولة الذين تم تعيينهم بمراسيم جمهورية في حكومة الوفاق الوطني، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ووزير رئاسة الجمهورية د.فضل عبد الله فضل ونائب رئيس القضاء .

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره للوزراء بقبول التكليف، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يتطلع دائما للأفضل ويستحق التضحية من أجل رفاهيته .

وأكد أن رئاسة الجمهورية ستكون الداعم للوزراء بما يمكنهم من أداء واجباتهم على الوجه المطلوب، لافتا إلى أن المسؤولية تعتبر تضامنية .

وقال البشير إن المسؤولية كبيرة وتضامنية فيما يتعلق بالخروج بالسودان من أزماته وتحدياته والحفاظ على استقراره وأمنه .

وأعلن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في حديثه إنابة عن الوزراء ووزراء الدولة عن التزام الوزراء برعاية أمانة التكليف بكل صدق ومخافة من الله .

وتعهد بأن لا تنفق الموارد البشرية والمادية إلا في ما هو واجب، معربا عن تقدير الوزراء للثقة الكبيرة التي أولاها لهم رئيس الجمهورية.



