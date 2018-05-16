ولاة الولايات يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية

الخرطوم 16-5-2018م (سونا)- أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بالقصر الجمهوري، اليوم، ولاة الولايات الذين تم تعيينهم بمراسيم جمهورية في حكومة الوفاق الوطني، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ووزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبد الله فضل ونائب رئيس القضاء .

وأعرب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن ثقته في قدرة الولاة على إنفاذ تكاليفهم بما يحقق الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن التعيين قد تم بعد تشاور ودراسة ومراعاة البعد القومي الذي يحقق المصالح .

وشدد رئيس الجمهورية على قضايا الوطن الكلية خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار وجمع السلاح الذي حقق أهدافه بصورة طيبة .

ووجه البشير الولاة بالاهتمام بقضايا العودة الطوعية والنازحين واستقرارهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ولفت إلى الرغبة الكبيرة في تحقيق السلام في النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور .

وعبر حسين يس حمد والي ولاية غرب دارفور في حديثه إنابة عن الولاة عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على ثقته التي أولاها للولاة .

وقال سنذهب للولايات خداما وليس حكاما عبر الشورى والاهتمام بمعاش الناس والإنتاج والإنتاجية والمضي قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وجمع الصف .



