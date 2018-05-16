الساعة الآن اليوم آخر تحديث 05:39:00 PM

أخبار محلية - سياسية

البشير يوجه بتعزيز علاقات السودان مع دولة الكاميرون

التاريخ : 16-05-2018 - 04:39:00 مساءً
الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتعزيز علاقات السودان مع دولة الكاميرون بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة عبر الارتقاء بكافة الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين .
وأوضح الزين إبراهيم سفير السودان لدى الكاميرون في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس الجمهورية أن الكاميرون من دول الجوار الإقليمي للسودان وتربطه بها صلات وعلاقات، بجانب جالية سودانية كبيرة منها رجال أعمال سودانيين مما يتطلب تطوير العلاقات الاقتصادية .
وقال إنه يحمل رسالة خطية من رئيس الجمهوية للرئيس الكاميروني إيذانا بانطلاقة العلاقات وتأطيرا لها في كافة المجالات عبر اتفاقيات تخدم مصالح الشعبين.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء