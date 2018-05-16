البشير يوجه بتعزيز علاقات السودان مع دولة الكاميرون

الخرطوم 16-5-2018م (سونا) - وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتعزيز علاقات السودان مع دولة الكاميرون بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة عبر الارتقاء بكافة الملفات السياسية والاقتصادية بين البلدين .

وأوضح الزين إبراهيم سفير السودان لدى الكاميرون في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم برئيس الجمهورية أن الكاميرون من دول الجوار الإقليمي للسودان وتربطه بها صلات وعلاقات، بجانب جالية سودانية كبيرة منها رجال أعمال سودانيين مما يتطلب تطوير العلاقات الاقتصادية .

وقال إنه يحمل رسالة خطية من رئيس الجمهوية للرئيس الكاميروني إيذانا بانطلاقة العلاقات وتأطيرا لها في كافة المجالات عبر اتفاقيات تخدم مصالح الشعبين.